تمكنت وحدة مباحث الفنادق بالإدارة السنةة لواجبة السياحة والأثار من ضبط ٢٩٨زجاجه خمور ، ماركات مختلفة بفنادق المنطقة المركزية غير خالصة الرسوم الجمركية.

وتم تقنين الاجراءت وعرض المخالفين علي مصلحة الجمارك لرغبتهم فى التصالح، وقدرت قيمه الرسوم الجمركية 316 ألف جنيه مصرى تحت إشراف اللواء إشرف عز العرب مدير مباحث السياحة والأثار.

يأتى ذلك فى إطار الخطة الموضوعة بمعرفة اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخليه لقطاع الحراسات والتامين التى تتضمن فى أحد بنودها العمل على منع الجريمه بكافة صورها داخل المنشأت السياحية، وتكثيف المرورات والحملات على تلك المنشاءت لضبط ما يخل بالتأمين السنة ويؤثر بالسلب علي الحركة السياحية للبلاد.

المصدر : مصر ناين