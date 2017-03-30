بعدما استاء الرئيس دونالد ترامب من الفشل الذريع الذى لحق باصلاحه للنظام الصحى ل معارضة الجمهوريين المحافظين فى تكتل “فريدوم كوكوس”، دعا الخميس إلى التصدى لهم فى الانتخابات البرلمانية فى 2018.

واصدر ترامب فى تغريدة “سيلحق الجمهوريون المحافظون الاذى باى برنامج جمهورى اذا لم ينضموا إلى الفريق وبسرعة. علينا محاربتهم ومحاربة الديموقراطيين فى 2018!”.

وفى هذا التحذير الشديد اللهجة لنواب معسكره والذى يعد مفاجئا من جانب رئيس أمريكى، يلمح ترامب إلى أنه مستعد لدعم المرشحين الخصوم فى الانتخابات التمهيدية مع اقتراب انتخابات سنة 2018.

المصدر : مصر ناين