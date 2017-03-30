تعطل لنش يقل رحلة مدرسية كانت فى طريقها إلى بنى حسن لزيارة المعالم الأثرية، ما أثار حالة من الذعر بين التلاميذ، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتمكنت من نقل التلاميذ دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير تأمين المنيا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بتعطل لنش نهرى فى عرض النيل أمام زاوية سلطان، يقل أعداداً من تلاميذ المدرسة أثناء توجههم لزيارة المعالم الأثرية بمنطقة بنى حسن بأبو قرقاص.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وتمكنت من إنقاذ التلاميذ ونقلهم إلى البر الشرقى دون وقوع إصابات، وتم نقلهم عبر الأتوبيسات الخاصة واستكمال الرحلة المدرسية.

المصدر : مصر ناين