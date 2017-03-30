كرم الدكتور صفا محمود السيد القائم بأعمال رئيس كلية سوهاج اليوم، الطلبة الفائزين بفاعليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الرابع الذى نظمته كلية المنيا.

واصدر بيان للكلية اليوم، إن قائمة المكرمين تضم “الطالبة اسماء فراج موسى محمد كلية الآداب والتى حصلت على المركز الأول فى مسابقة البحوث الاجتماعية والطالبة الهام علاء الدين خلف محمد كلية الهندسة والحاصلة على المركز الأول بمسابقة أفضل جهاز الكترونى، والطالبة نيرة عزت قام بفتحى السيد كلية التجارة الحاصلة على المركز الثالث فى مسابقة ورشة الفنون التشكيلية، والرسم” .

كما تم تكريم الطلبة الفائزين بفاعليات مهرجان الأسر الطلابية السابع للجامعات المصرية الذى نظمته كلية قناة السويس خلال فبراير2017 وهم “الطالب انجلو رفعت عزيز كلية العلوم والحاصل على المركز الأول بمسابقة ركن الأنشطة ،ومجال الرسم والطالب مصطفى عطية عطية عبد الرحمن كلية التربية الرياضية الحاصل على المركز الأول بمسابقة الماراثون طلبة ضمن فاعليات النشاط الرياضى، والطالب حماده أبو الحمد احمد كلية التجارة الفئز بالمركز الثانى فبمسابقة ركن الأنشطة مجال التصميم الإعلانى، الطالبة علا جمال أمين أحمد كلية الطب البشرى الفائزه بالمركز الثالث ف مسابقة مجلات الحائط، والطالب احمد ممدوح قام بفتحى على كلية التجارة الفائز بالمركز الثالث بمسابقة الماراثون طلبة ضمن فاعليات النشاط الرياضى الطالب حماده ابو الحمد احمد كلية التجارة الفائز بالمركز الثالث بمسابقة تصميم قرص مدمج”.



رئيس الكلية يمنح طالب فائز ميدالية



شهادة تقدير من الكلية لإحدى الطالبات



طالبة فائزة بالأنشطة يتم تكريمها من الكلية

المصدر : مصر ناين