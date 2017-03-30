أقدم ياسر محمد عبد الوهاب، أحد سكان المنيا، اليوم، الخميس، على رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى حملت رقم 284 إدارى مركز المنيا لمطالبة النظام بتخصيص يوم فى السنة ليكون عيدا للأب بالمساواة مع الأم.

واصدر ياسر عبد الوهاب لـ”اليوم السابع” إن الدعوى تطالب النظام بتخصيص يوما ليكون عيدا للأب وذلك نزولا على رغبة المئات من أبناء مصر فى أن يتساوى الرجل بالمرأة فى تخصيص يوم لتكريمهم من كل سنة نظرا للدور الكبير الذى يلعبه الأب فى حياة الأسرة، مضيفا أن طلبات الانضام للدعوى القضائية لا تنقطع وتزداد بالمئات يوما بعد يوم.

يذكر أن الدعوى المطالبة بتخصيص يوم لعيد الأب شهدت ردود أفعال قوية بالمواطنين، واستجابة كبيرة منهم لتلك الدعوات مطالبين بالانضام فى الدعوى.

المصدر : مصر ناين