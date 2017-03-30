نظمت مديرية تأمين المنيا، اليوم الخميس، احتفالية لأسر الشهداء بمناسبة عيد الأم بنادى ضباط الواجبة، بحضور أعداد من أسر الشهداء من زوجات وأمهات الشهداء.

وأكد اللواء فيصل دويدار مدير تأمين المنيا، على أن الجميع متواجد لخدمة أسر الشهداء، لافتًا إلى أن الوزارة يألو جهدًا فى سبيل راحتهم وتذليل كل العقبات التى تواجههم.

وقام مدير التأمين يرافقه اللواء مساعد الوزير لمنطقه شمال الصعيد بتكريم أمهات وزوجات الشهداء وصافح كل الحضور.

المصدر : مصر ناين