أكد الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس، توسيع وتعميق التعاون الفعلى مع الولايات المتحدة حول سوريا، معربا عن أمله فى استمرار هذا التعاون.



واصدر بوتين – أثناء مناقشة جرت فى إطار المنتدى القطبى الشمالى الدولى المنعقد فى أرخانجلسك، أوردته قناة ( روسيا اليوم ) – ” فى بعض المجالات الحساسة، شبه التعاون فى سوريا، رغم أى تصريحات خارجية، التعاون الفعلى (مع الولايات المتحدة) يتحسن ويتعمق ويتوسع” ، مضيفا “نشعر باهتمام شركائنا الأمريكيين بتطوير هذا التعاون، وتلك إشارة جيدة” .



وأضاف الرئيس الروسى أن مكافحة الإرهاب ستكون موضوعا أساسيا فى المباحثات مع الجانب الأمريكى فى حال قيام وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون بزيارة موسكو، مشيرا إلى أن تحقيق النصر على الإرهاب يتطلب تعاون روسيا ليس فقط مع وزارة الخارجية الأمريكية، بل وكذلك مع وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع (البنتاجون).

كما أكد بوتين على أهمية تركيز نظيره الأمريكى دونالد ترامب على مكافحة الإرهاب، قائلا “إن ذلك يسمح بتمهيد الطريق لتعاون البلدين وإنه يأمل فى أن موسكو وواشنطن ستنتقلان فى نهاية المطاف إلى شبه هذا التعاون البناء “.

وأوضح الرئيس الروسى عن استعداده لعقد لقاء مع ترامب حين يتم تحقيق الاستقرار فى الولايات المتحدة بعد الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف إلى حد بعيد على الجانب الأمريكي.



ولم يستبعد بوتين إمكانية عقد لقاء مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب فى إطار قمة محتملة لدول منطقة القطب الشمالى المزمع عقدها فى فنلندا.

المصدر : مصر ناين