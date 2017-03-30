أعلن الدكتور السيد القاضي رئيس كلية بنها ، إن الكلية تنتظر إشارة الإطلاق من خلال صدور القرار الجمهوري الخاص بإنشائها علي مساحة 20 فدانا بالعبور من إجمالي 92 فدان تمتلكها الكلية هناك حيث يجري الان إنشاء 2 مبني ضخم للمدرجات يضم الواحد منها 8 مدرجات كبيرة كاملة التجهيزات كما تم الإنتهاء من مباني كليتي الهندسة والصيدلة وننتظر العمل فيهما فور صدور القرار الجمهوري.

وأكد رئيس الجامعه ،فى بيان له اليوم، أنه تقرر لاول مرة تطبيق نظام التعليم الإليكتروني بالكليات النظرية السنة المقبل واصدر ان الكلية الان في سبيلها لعقد بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات لتطوير المقررات الدراسية بالكليات النظرية والتوسع في طرق التدريس والإمتحانات الحديثة عن طريق التطبيقات الحديثة لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية في هذه الكليات حيث سيتم إلغاء كافة المقررات الورقية.

وأشار القاضي انه تقرر بدء الدراسة باللغة الإنجليزية في الاقسام العلمية بكلية التربية السنة المقبل من خلال 6 برامج جديدة لتدريس الفيزياء والكيمياء والاحياء والرياضيات ورياض الاطفال لخدمة قطاع مدارس النيل المقرر إنشاءها بالمحافظات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتلبية إحتياجات القطاع الخاص ومجال المدارس الرسمية للتجريبيات مشيرا انه تم الموافقة علي البرامج الجديدة من المجلس الاعلي للجامعات وجاري الإنتهاء من القرار الوزاري لتفعيل الموافقات.

وأظهر القاضى ، إنه بهذا الصدد تم إفتتاح قسمين لتعلم اللغة اليابانية والصينية كما تم بدء الدراسة في 3 برامج جديدة بهندسة شبرا في مجالات الوزارة والتحكم والإتصالات والحاسبات وإدارة مواقع التشييد تم ضمهم لبرنامدج الطاقة المستدامة والهندسة الصناعية لتلبية سوق العمل.

المصدر : مصر ناين