أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، على أنه تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية بنطاق المحافظة وتوابعها ورفع مستوى الأداء بتلك القطاعات خلال الفترة الحالية، استعدادا لاستقبال الاحتفالات الخاصة بشهر إبريل والذى سيشهد العديد والعديد من المناسبات والاحتفالات القومية وافتتاح أعدادًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الإجتماع الدورى الشهرى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها المحافظ بحضور اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير تأمين الإسماعيلية ونائبه اللواء ممدوح عبد المنصف حكمدار المديرية ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير السنة للمحافظة والمقدم سمير الصاوى نائب المستشار العسكرى ومديرى إدارات الحماية المدنية والمرور وواجبة المرافق ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات واستعدادات للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم والمقرر لها أيام 15 و16 و17 أبريل والتى تشمل مهرجان الفراولة وكرنفال عربات الزهور وعيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط ويعقبها انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة من 19 إلى 25 أبريل إضافة إلى الاحتفالات القومية بإحياء ذكرى تحرير سيناء وانطلاق موسم توريد القمح لهذا السنة.

وأشار المحافظ إلى أنه تقرر تشكيل غرف عمليات بجميع مديريات الخدمات بالتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان سنة المحافظة خلال فترة الاحتفالاات بأعياد الربيع وشم النسيم بصفة خاصة لمشوفة أى شكاوى من المواطنين وأنه تقرر تكثيف ومضاعفة حجم الحملات المرورية على جميع مداخل ومخارج المحافظة والمحاور والطرق الرئيسية استعدادا لاستقبال نحو ما يقرب من مليون زائر من ضيوف المحافظة خلال أعياد الربيع ومنع التكدس وحوادث الطرق وتحقيق السيولة المرورية مع الآخذ فى الاعتبار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على جميع الأسواق ومنافذ البيع وبصفة خاصة أماكن بيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة واللحوم والدواجن والتأكد من سلامة المعروض منها بالأسواق بمعرفة الرقابة الصحية والبيطرية إضافة إلى الرقابة على جميع المخابز ومراقبة وضبط الأسعار ورفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية والإسعاف وتوفير جميع أدوية مكافحة السموم والطعوم والأمصال.

كما استعرض المحافظ خلال الإجتماع الموقف التنفيذى للمشروع القومى لوزارة التنمية المحلية ” مشروعك ” حيث أشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ أعداد 949 مشروعا لشباب الخريجين من أبناء المحافظة بإجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغت جملتها 47 مليون و349 ألف جنيها وأتاحت أعداد 2509 فرصة عمل لأبناء الإسماعيلية.

وفى سياق متصل، أعلن المحافظ خلال الاجتماع أنه تقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير السنة للمحافظة وتضم مشبه ى كافة الجهات المعنية وبالتعاون والتنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة ومديرية الأوقاف والتربية والتعليم لتتولى إطلاق حملة مركزة للتوعية بحتمية ترشيد استهلاك مياه الشرب النقية وتجريم الاستخدام الجائر وإهدار المياه.

و أكد مدير تأمين الإسماعيلية خلال الإجتماع التنفيذى للمحافظة على أن الفترة الحالية سوف تشهد المزيد والمزيد من تكثيف الحملات الرقابية والتأمينية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتفعيل دور كافة المؤسسات الواجبية وإدارات الحماية المدنية وواجبة المرافق والمرور للعمل على فرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة والتأكيد على الحفاظ على توفير الهدوء والتأمين والآمان لجميع المواطنين.

كما أصدر محافظ الاسماعيلية، قرارًا بتشكيل لجنة الحج لهذا السنة الحالي برئاسة الدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ومها على الحفناوى وكيل المديرية نائبا للرئيس وعضوية كل من السيد على محسن رئيس الاتحاد الإقليمى ومحمد السيد أحمد شطا أمين سنة جمعية تيسير الحج والعمرة بالتربية والتعليم وسيد محمد سلامة بدوى أمين سنة جمعية تيسير الحج وتنمية المجتمع وماجدة محمد أحمد عيسى مدير إدارة الجمعيات ووليد على عطية مسئول الحج بالمديرية مقرراً للجنة و تختص اللجنة بإعداد محاضر اختيار المشرفين و النظر فى شكاوى الأعضاء الراغبين فى الحج وإعداد محضر إعلان القرعة لحج الجمعيات الأهلية للسنة الحالى والنظر فى اى مستجدات خاصة بتعليمات حج الجمعيات الاهلية للسنة الحالى.

من ناحية أخرى كشف بيان صادر عن المحافظة، اليوم، أن المواطن فرج عمران سالم عمران تبرع بمساحة ارض 3000 م2 بقرية ابو طفيلة الشوفة لمركز و مدينة القنطرة غرب ضمن القطعة رقم 63 حوشه 3 وذلك لتخصيصها بدون فى المقابل لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة للمرحلة الإعدادية تحمل اسم ” مدرسة المجاهد عمران سالم عمران”، طبقا للمساحات والأبعاد المحددة.

المصدر : مصر ناين