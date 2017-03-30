أكد الفاتيكان الخميس مشروع زيارة يقوم بها البابا فرنسيس لأيرلندا بمناسبة اللقاء العالمى للعائلات، المقرر من 21 إلى 26 أغسطس 2018 فى دبلن.

واصدر الكاردينال كيفن فاريل، المسؤول فى نظام الفاتيكان الذى يعد لهذا الحدث، أن البابا “سيبذل كل ما فى وسعه” لزيارة ايرلندا، كاشفا مواعيد اللقاء.

وبعد لقاء أواخر نوفمبر فى الفاتيكان، أعلن رئيس الوزراء الأيرلندى اندا كيمى عن مجيء الحبر الأعظم إلى ايرلندا فى 2018.

واعتبر رئيس اساقفة دبلن ديارمود مارتن الخميس ان البابا “سيفاجىء” المشاركين اذا ما جاء إلى بلد تغير كثيرا منذ زيارة البابا يوحنا بولس الثانى فى 1979.

ورغم أن ايرلندا لا تزال واحدا من أكثر البلدان كاثوليكية فى أوروبا، فان الكنيسة فقدت تأثيرها على المجتمع ل مواقفها المحافظة جدا وادارتها السيئة لفضيحة الكهنة الذين استغلوا الأطفال جنسيا.

وأعلن الفاتيكان الى أن الان رسميا بضع زيارات فقط للبابا فى 2017 وحده: لمصر فى أبريل، والبرتغال فى مايو وكولومبيا فى سبتمبر.

ويحتل موضوع العائلة مكانة خاصة لدى البابا فرنسيس الذى كرس لها “ارشادا رسوليا” من حوإلى 260 صفحة بعنوان “فرح المحبة” بعد مجمعين للأساقفة.

واللقاء العالمى التاسع للعائلات فى دبلن، بعد لقاءى ميلانو فى 2012 وفيلادلفيا فى 2015، سيكون مناسبة لاعلان تعاليمه، كما اصدر البابا فى رسالة نشرت الخميس حول الاستعدادات.

وحرص الكاردينال فاريل على أن يوضح ان اللقاء سيكشف موضوع معنى الحياة الزوجية، كما توصى بذلك الكنيسة.

المصدر : مصر ناين