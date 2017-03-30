ظهرت بوادر أزمة بين اتحاد الكرة والنادى الأهلى، بعد إرسال الجبلاية لائحة كأس مصر هذا الموسم إلى الأندية، والتى تضمنت غرامات مغلظة على الأندية فى حالة مخالفة اعلانات الشركة الراعية لاتحاد الكرة.

كشف مصدر باتحاد الكرة لـ”اليوم السابع” أنه فى حالة عدم ارتداء الأهلى اعلانات الشركة الراعية فى الكأس الى أن المباراة النهائية ستكون عقوبة 3 ملايين جنيه.

كان اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذى للنادى الأهلي، أكد أنه أرسل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، يعترض فيه على لائحة مكافآت وجزاءات مسابقة كأس مصر، التى أرسلها الاتحاد إلى النادى مؤخراً.

وأضاف شمس، أن اللائحة تم إرسالها بعد انتهاء مباريات دور الـ16 من البطولة، وكان من المفترض أن ترسل قبل انطلاق فعاليات البطولة، الى أن يتم أخذ رأى الأندية والموافقة على بنود اللائحة.

المصدر : مصر ناين