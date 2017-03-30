اصدر النجم اللبنانى وائل جسار، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، إنه يتمنى ألا يتم تضخيم مسألة اعتذاره عن حفل أضواء المدينة الذى كان مقررا له الليلة فى شرم الشيخ مع النجمة أنغام، ونفس الأمر بالتأكيد لأنغام، لأن ذلك كان خارجا عن إرادته ويعود لبعض الأمور الفنية والغير فنية المتعلقة بالحفل، فدائما ما تحدث شبه هذه الأمور فى حفلات كثيرة، وأضاف وائل وهذا أمر معروف عنه أنه لا يتاخر عن أى حفل أو مناسبة تكون فى مصر، لأنه يرى فى لقاء الجمهور المصرى الذى يحبه ويعشقه مُتعة خاصة، كما أن حفلات مصر التى تُقام على أرضها وفى منتصف ناسها لها طعم آخر، حيث أكد وائل أن مصر حلوة وجميلة دائما بشعبها وأرضها وفنها وكل شىء.

يُذكر أن النجمة أنغام أيضا أعلنت عن انسحابها من إحياء حفلها الذى كان من المقرر إقامته الليلة بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة النجم اللبنانى وائل جسار داخل أحد المنتجعات لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ونشرت أنغام، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، “تنويه مهم.. نظرًا لعدم التزام الجهة المنظمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون صاحبة حفل أنغام ووائل جسار بشرم الشيخ من حيث إرسال تذاكر الطيران ودفع أجور الموسيقيين والفنانين وتوفير الإقامة وعمل تصاريح الحفل.. كما هو متفق عليه، فجراء ذلك لن يتسنى لنا السفر وإقامة الحفل، وهذا توضيح من جانبنا”.

المصدر : مصر ناين