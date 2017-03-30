تستعد شركة Tinki الهولندية الناشئة لإطلاق أسطولا من الطائرات بدون طيار التى يطلق عليها اسم Dogdrones لمكافحة 220 مليون طن من فضلات الكلاب التى تترك فى شوارع هولندا كل سنة، وستقوم هذه الطائرات بالعمل كفريق واحد للكشف عن الفضلات والتخلص منها.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية وتم تجهيز الطائرة بدون طيار بمجموعة من الكاميرات وتكنولوجيا الطاقة الحرارية التى تنقل إحداثيات وجود الفضلات إلى روبوت على الأرض والذى يترك على الفور مكانه لتنظيف النفايات.

وتعد هذه الطائرات فكرة كلا من جيربين ليفرز ومارك ساندلوفسكى، اللذان التقيا فى حدث لرجال الأعمال ومنذ ذلك الحين فكرا فى تأسيس الشركة، فهناك 1.5 مليون كلب فى هولندا، يترك كلا منهم خلفه 3.5 أوقية من الفضلات.

وعلى الرغم من أن بعض أصحاب الكلاب ينظفون فضلات حيواناتهم الأليفة، إلا أن الأغلبية منهم يتجاهلون هذا المسألة ويتركون الشوارع ملوثة بفضلات الكلاب.



الطائرة بدون طيار

واصدر ليفرز: “لا يتم التخلص من 100 مليون كيلوجرام من براز الحيوانات فى هولندا كل سنة، خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة فى الربيع، يمكن أن تشبه فضلات الحيوانات خطر كبير على صحة الناس، إذ يحتوى براز الكلب على البكتيريا والفيروسات والطفيليات والديدان الضارة بشكل خاص على الأطفال، إذ يمكن للبيض الطفيلى البقاء على قيد الحياة لسنوات ويؤدى إلى خطر العدوى إذا لم يتم التخلص من البراز بشكل صحيح”.

المصدر : مصر ناين