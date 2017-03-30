اصدر ت مصادر تأمينية اليوم الخميس إن ألمانيا رحلت عشرة مهاجمين محتملين منذ يناير فى إطار نهج أكثر تشددا تجاه طالبى اللجوء الذين رفضت طلباتهم بعد أن قتل أحدهم 12 شخصا فى هجوم على سوق لعيد الميلاد فى برلين .

ويعمل وزير الداخلية توماس دى مايتسيره ومسؤولون بارزون آخرون مع المغرب وتونس ودول أخرى على تسريع عملية ترحيل أولئك الذين رفضت طلباتهم للجوء.

وكان التونسى أنس السنةرى المؤيد لتنظيم داعش الارهابيه هاجم سوق برلين فى ديسمبر بعد أن رفض طلبه للجوء. وقتلته الواجبة الإيطالية بالرصاص بعد أيام من الهجوم .

واصدر ت المصادر إن المركز الألمانى المشترك لمكافحة الإرهاب قام بعد فترة وجيزة من الهجوم بمراجعة الحالات المفتوحة لجميع “المهاجمين المحتملين” الآخرين شبه السنةري.

واصدر أحدهم “تم بنجاح ترحيل عشرة مهاجمين محتملين منذ ذلك الحين فى إطار جهود مشتركة مع الولايات الألمانية المتضررة.”

وذكرت المصادر دون أن تقدم تفاصيل أن المشتبه فيهم جرى ترحيلهم بالأساس إلى دول فى شمال أفريقيا ولم يوردوا مزيدا من التفاصيل.

المصدر : مصر ناين