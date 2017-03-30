عقدتالباشمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا مع مديرى المديريات، وقيادات المحافظة، لمشوفة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة وموقف المشروعات المتعثرة والمقترح الانتهاء منها فى 30 يونيو المقبل وكذلك لكشف المعوقات والحلول الممكنة لتذليل العقبات امام الانتهاء منها.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على الانتهاء من 17 مشروع رصف طرق بمدن ومراكز المحافظة بإجمالى اطوال بلغت 30 كيلو متر بتكلفة 20 مليون جنيه بالإضافة إلى انه جارى الانتهاء من 24 مشروع اخر بأطوال 24 كيلو متر بتكلفة 27 مليون جنيه سيتم الانتهاء منها فى أواخر يونيو المقبل.

والانتهاء من أعداد 25 مدرسة بالإضافة إلى انه جارى الانتهاء من أعداد 21 مدرسة اخرى بإجمالى 735 فصل بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه كما تم الانتهاء من أعداد 3 مدارس يابانى مدرسة بحوش عيسى بتكلفة 18 مليون ومدرستين بأبو المطامير بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأكدت محافظ البحيرة على الانتهاء من تطوير مستشفى حميات دمنهور بتكلفة 3 مليون و700 الف جنيه وكذا الانتهاء من مستشفى حميات كفر الدوار بتكلفة 3 مليون و600 الف جنيه بالاضافة إلى الانتهاء من اعمال انشاء مبنى الغسيل الكلوى وتجهيزه بمستشفى الدلنجات المركزى بتكلفة 2 مليون و400 الف جنيه وجارى الانتهاء من تطوير مستشفى دنشال وتحويله إلى مركز لامراض الكبد وانشاء وحدة ارض الارشاد الزراعى.

وأضافت محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من 4 مشروعات صرف صحى بقرى عمران وام اللبن والقصر والقافلة والجرادات وجواد حسنى وزاوية نعيم بمركز ابو حمص بتكلفة إجمالية 59 مليون جنيه ممولة من البنك الدولى كمرحلة اولى وسيتم دخولها الخدمة وافتتاحه فى يونيو المقبل، كما سيتم الانتهاء من اعمال توسعات محطة مياه ابو حمص فى إبريل المقبل والبدء فى التشغيل التجريبى للمحطة.

المصدر : مصر ناين