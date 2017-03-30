كشف العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الخميس، مع قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، الفريق أول ريموند توماس، الأوضاع الراهنة فى المنطقة، والجهود الدولية والإقليمية فى الحرب على الإرهاب.



ووفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكى الهاشمي، فقد تناول اللقاء، الذى جرى فى قصر الحسينية بعمان بحضور الأمير فيصل بن الحسين ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، استعراض علاقات التعاون بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا فى المجالات العسكرية.

المصدر : مصر ناين