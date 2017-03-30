أُخْتُتِمَت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوى الرابع لمكافحة العدوى بإحدى قاعات القرى السياحية فى محافظة بورسعيد، والذى نظمته مستشفى المنصورة للتأمين الصحى بالتعاون مع الادارة السنةة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة وأقسام الجراحة والعظام تحت شعار “مهمتنا ليست مستحيلة لمنع العدوى” ومقاومة المضادات الحيوية.

واصدر الدكتور مصبح امير رئيس المؤتمر إن المؤتمر عقد تحت إشراف الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة لهيئات التأمين الصحى، واستمر المؤتمر لمدة يومين وتناول عدة محاضرات منها “مكافحة العدوى فى الرعايات المركزة، منع العدوى بوحدات الغسيل الكلوى، امن وسلامة المريض، ترصد عدوى المستشفيات”.

كما ناقش المؤتمر “أنواع الجروح وكيفية منع عدوى المواضع الجراحية، البرنامج الحديث لترصد عدوى المستشفيات – وزارة الصحة ، التحضير المثالى للشرائح والمفاصل المزروعة لمنع العدوى ، اللحظات الـ5 لغسيل الايدى، الوقاية بعد التعرض لبعض الفيروسات، الحزم الاجرائية ودورها فى منع عدوى المستشفيات، سياسة الإستخدام الأشبه للمضادات الحيوية، المضادات الحيوية الوقائية قبل العمليات الجراحية”.

المصدر : مصر ناين