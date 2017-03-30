أحالت الدائرة 8 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، الخميس، مجند واجبة متهم بقتل ضابط واجبة، إلى مستشفى الأمراض العصبية والنفسية بالعباسية، وحددت جلسة 26 أبريل لاستئناف المحاكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل محمد، ومحمد خيرى أحمد، وأمانة سر أيمن محمود.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم “شهاب. ن” مجند بقطاع التأمين المركزى، بقتل الضابط “إسلام. ع” داخل معسكر التأمين حيث طعنه عدة طعنات فى ظهره، أسفرت عن مصرعه.

وذكر عقيد واجبة بمباحث فى منتصف أكتوبر، خلال تحقيقات النيابة، أن المجنى عليه تعدى على المجند وأمر بحبسه داخل المعسكر، كما أجبر المجندين بالتعدى عليه وخلع ملابسه قاصدا إهانته، ووضع الأحذية على عنقه، كما هدده الضابط المجنى عليه بإحضار أهله وإهانته أمامهم، مما أدى ألى المجند لقتل المجنى عليه للانتقام منه.

وكشفت تحقيقات النيابة السنةة أن المتهم كان حسن السلوك، إلا أنه قضى إجازة بدون الحصول على إذن من المعسكر، وعندما عاد تشاجر مع أحد زملائه دون سبب، وقام الضابط بحبسه، وخلع ملابسه، مما أدى ألى ه للانتقام منه. وأسندت النيابة تهمة القتل العمد وتم إحالته إلى محكمة الجنايات.