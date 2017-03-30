اصدر احمد سمير فرج ظهير أيسر الداخلية إن فريقه يتطلع لتحقيق نتيجة ايجابية أمام الأهلي يوم السبت المقبل بالدوري الممتاز وهي المباراة المؤجلة من الجولة ال21.

واكد ظهير الداخلية في تصريحات لليوم السابع ، ان صعوبة موقف الداخلية حاليا بجدول ترتيب المسابقة واقترابه من الهبوط يجعل زملائه مطالبون بتحقيق نتيجة ايجابية امام النادي الاحمر.

وشدد علي ان الجماعية التي يلعب بها الاهلي هي ما تجعل مواجهته صعبة ،مشيرا الي ان فريقه استفاد بعض الشيء من فترة توقف مسابقة الدوري بعد ان قام الجهاز الفني بتحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية لتطبيقها في المباريات.

المصدر : مصر ناين