شارك علي معلول ظهير أيسر الأهلي في التقسيمة الجماعية التي أجراها الجهاز الفني للاعبين عصر اليوم الخميس .

وعاد معلول للقاهرة ظهر اليوم قادما من بلاده بعد مشاركته مع المنتخب في مباراتي المغرب والكاميرون ضمن الأجندة الدولية الودية.

وقاد معلول جبهة الأهلي بشكل أساسى بعد فترة من الغياب نتيجة تراجع مستواه، واعتمد عليه الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى بداية الدور الثانى للمسابقة هذا الموسم.

وفى ذات السياق شارك الرباعي الدولي شريف إكرامي وسعد سمير وأحمد حجازي وعمرو جمال في التقسيمة الجماعية للفريق بعد ان اكتفوا أمس بالتدريب المنفرد ،فيما شارك أمس أحمد قام بفتحي وعبد الله السعيد في المران بشكل طبيعي.

وكان السداسي الدولي قد عاد لمران الأهلي أمس اد بعد الرجوع من معسكر المنتخب الوطني الذي أقيم الفترة الماضية لمواجهة توجو وديًا.

وواصل جونيور أجايي برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، تحت إشراف التونسي أنيس الشعلالي، مدرب الأحمال حيث يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية، يوم السبت المقبل، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



جانب من مران الاهلى



فريق الاهلى



مران الاهلى

المصدر : مصر ناين