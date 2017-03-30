تفقدالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ،عصر اليوم الخميس، إستاد بنى سويف الرياضى والصالة المغطاة لمعاينة أعمال التطوير التى لحقت بهما على أرض الواقع برفقةالباشمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف.

وشملت أعمال تطوير إستاد بنى سويف الرياضى تطوير المقصورة الرئيسية والملاعب الفرعية والمدرجات وتأمين الإستاد بكاميرات المراقبة التليفزيونية، وتم رفع كفاءة الصالة المغطاة من خلال تطوير الإنارة والمدرجات والمرافق.

وشهد وزير الشباب والرياضة فور وصوله إلى المدينة الرياضية التى تضم إستاد بنى سويف والصالة المغطاة، شهد مجموعة من العروض الفنية والكشفية والرياضية المقامة بمناسبة احتفال محافظة بنى سويف بعيدها القومى، وتتضمن مهرجان للجوالة ومعرض للفنون التشكيلية ومعرض مشغولات يدوية، ومعارض لأندية الفتاة بمراكز شباب إهناسيا، وببا، والعبور، كما شوف الوزير مجموعة من العروض الرياضية فى الكاراتية والكونغو فو والملاكمة والمصارعة وكرة القدم وسباق للدراجات.

وأشاد وزير الرياضة بمستوى الأنشطة المقامة داخل المدينة الرياضية ببنى سويف وإقامة نهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم على الإستاد الرياضى الذى أصبح جاهزا لاستضافة مباريات الدورى المصري.

وأكد عبد العزيز على أهمية الاستفادة من أعمال التطوير التى لحقت بالصالة المغطاة وإستاد بنى سويف الرياضى من خلال إقامة المنافسات الرياضية، واستضافة الأنشطة الرياضية لشركات بنى سويف، وتدريبات الأندية الشعبية داخل الإستاد، لافتا إلى ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادى مع تطوير المنشآت الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات لتوفير عائدات لتلك المنشآت تستخدم بعد ذلك فى إجراء الصيانة اللازمة، وإقامة الأنشطة.



استاد بنى سويف الجديد



وزير الشباب ومحافظ بنى سويف خلال الحفل



وزير الشباب يفتتح الاستاد

المصدر : مصر ناين