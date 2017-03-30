أعلنت السلطات فى تايلاند مصرع ضابط واجبة وإصابة ثلاثة آخرين جراء قام بفتح خمسة مسلحين اللهيب على قسم للواجبة بمحافظة ناراتيوات الكائنة بجنوبى البلاد .



ونقلت شبكة “إيه بى سي” الأمريكية عن المسؤول بالواجبة الكولونيل سورابونج تشاتسو اليوم الخميس قوله إن الهجوم بدا عملا انتقاميا بعد مصرع مسلحين اثنين فى معركة بالأسلحة اللهيب ية مع التأمين قرب نقطة تفتيش أمس الأربعاء.



وفى سياق آخر، عثرت السلطات على جثة جندى بالجيش فى محافطة يالا بجنوبى البلاد، فيما لم تتوصل السلطات إلى دوافع وتفاصيل الحادث الى أن الآن.

المصدر : مصر ناين