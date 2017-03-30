حقق فيلم أخلاق العبيد للنجم خالد الصاوى إيرادات وصلت لـ 50 ألف جنيه فى أول ليلة عرض، وهو من فكرة وإنتاج حسين ماهر، سيناريو وحوار عصام الشماع، وإخراج أيمن مكرم، ومن بطولة خالد الصاوى و يسرا اللوزى وسلوى محمد على وسارة سلامة وكارولين خليل ورامى غيط ولطفى لبيب ومحمد شرف.

من جانب آخر، ينتظر الصاوى عرض فيلمه الثانى “الأصليين” بطولة منة شلبى وماجد الكدوانى، كندة علوش، رجاء الجداوى، محمد ممدوح، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وموسيقى تصويرية هشام نزيه.

ويعد هذا الفيلم هو ثانى تعاون بين أحمد مراد والمخرج مروان حامد بعد فيلم “الفيل الأزرق”، إذ تم الانتهاء من تصوير الفيلم منذ شهر، وينتمى الفيلم لصنف ية أفلام الغموض والتشويق.





المصدر : مصر ناين