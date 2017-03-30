انتهى النجم هيثم شاكر من تسجيل ألبومه الجديد والمقرر أن يطرحه فى الصيف المقبل ، ويضم ١٢ أغنية.

ومن أغنيات الألبوم:

1..”ماتوصونيش” كلمات أيمن بهجت قمر ألحان عمرو مصطفى توزيع شريف مكاوى.

2.”لحقتينى” كلمات نادر عبد الله، ألحان محمد يحيى، توزيع احمد إبراهيم.

3..”ياحبيبة” كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع شريف مكاوى.

4.”مش مهم أنا” كلمات محمد رفاعى، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم.

5.”بابى مفتوح” كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمر مصطفى، توزيع شريف مكاوى.

6″راالى أن وياك” كلمات محمد عاطف، ألحان تامر على، توزيع شريف مكاوى.

7.”ماتغيبوش” كلمات سلامة على، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم.

8.”مهما بعدنا” كلمات محمد رفاعى، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم.

9.”راحوا” كلمات بهاء الدين محمد، ألحان أحمد صلاح، توزيع أحمد إبراهيم.

10″بحبك لنفسى” كلمات محمد رفاعى، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم.

11 “إحنا افترقنا” كلمات رمضان محمد، ألحان شادى حسن، توزيع أحمد وجيه.

12..”جاب الكلام بعضه” كلمات أمير طعيمة، ألحان تامر على، توزيع شريف مكاوى.





المصدر : مصر ناين