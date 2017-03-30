شهدت مستشفى بسيون المركزى، فى الغربية، واقعة مؤسفة بعد قيام “حسام. أ” صيدلى بالمستشفى بالتعدى بالضرب ورفع الكرسى على الممرضة “ع. ب. ال” وسبها بألفاظ خارجة وتعمد إهانتها أمام زميلاتها اللاتى استنجدن بالدكتور على عبد العاطى مدير المستشفى، الذى قام بالتنسيق مع الدكتور محمد الحلفاوى مدير الإدارة الصحية ببسيون باتخاذ إجراء قانونى، وبالتحقيق الفورى مع الصيدلى وأمرا بنقله إلى مركز كفر الزيات ومجازاته بثلاثة أيام.

قامت الممرضة المعتدى عليها بعمل كشف طبى، وتحرير محضر رقم 6739 لسنة 2017 جنح بسيون بقسم الواجبة ضد الصيدلى المتهم بالإعتداء عليها.

واصدر ت الممرضة، إن سبب الواقعة ترجع إلى قيام الصيدلى بمطالبتها بوضع أكياس الدم بثلاجة بنك الدم التى لاتعمل، وعندما قامت بتوضيح ذلك له أن هذا سيتسيب فى فساد الدم، لكنه أصر على إلا أنها رفضت وأكدت له أن الثلاجة لا تعمل ولكنه لم يقتنع وطلب منها كتابة ورقية على أن يكون المسئول عن الدم وبعد إصرارها بعدم وضع أكياس الدم فى الثلاجة قام بإهانتها وتلفظ بألفاظ خارجة، واعتدى عليها بالضرب بالكرسى.

وطالب نقيب التمريض بمحافظة الغربية محمد عبد الواحد، بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن عدم وقوع شبه هذه الأحداث داخل المستشفيات، مطالبًا المسئولين بمديرية الصحة بالغربية باتخاذ الإجراءات الرادعة الى أن لايتكرر ذلك مرة أخرى.

المصدر : مصر ناين