أعلنت الفنانة ياسمين صبرى بطولة العالم للإسكواش للسيدات، من خلال مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام” وبرفقتها لاعبة الإسكواش آمنة الطرابلسى.

الكورة دى جاتلى من آمنة الطرابلسى أنا بدعم بطولة العالم للإسكواش للنساء وببعت الكورة دى لشيرين عبد الوهاب ومحمد عادل إمام وفيفى عبده”.

#متوقفش_الكورة_عندك #elgounasquash A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Mar 30, 2017 at 8:05am PDT

نص تدوينة ياسمين صبري

المصدر : مصر ناين