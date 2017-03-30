تسلمت قيادة الجيش اللبنانى عشرين سيارة إسعاف عسكرية منحة من السلطات الهولندية لتجهيز الجيش المنتشر على الحدود الشمالية والجنوبية.



حضر الحفل التسليم القائم بأعمال السفارة الهولندية مشبه ا السفير هان موريتس والعميد جان فرح مشبه ا قائد الجيش العماد جوزيف عون وقائد اللواء اللوجستى العميد الركن نمر ابى ناصيف والملحق العسكرى الهولندى جان ويليام مزجر، وأعداد من أركان السفارة ووفد من الضباط اللبنانيين.



وقد أكد القائم بأعمال السفارة الهولندية مشبه ا السفير هان موريتس دعم بلاده لسيادة لبنان وتأمينه، مشيرا إلى أن المنحة المقدمة اليوم هى خير دليل على ذلك.



ولفت إلى أن السلطات الهولندية تقف إلى جانب لبنان فى مواجهة التحديات الكبيرة لحفظ حدوده من الإرهاب.

المصدر : مصر ناين