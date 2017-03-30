تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي، بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى، إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3 / 0، فى دور نصف النهائى على صالة اتحاد الواجبة.

وشهدت المباراة تفوقا ملحوظا للاعبات الأهلي على مدار الثلاث أشواط، ونجحن فى الاستحواذ على مجريات اللعب فى الثلاث أشواط.

ومن المقرر أن يتقابل الفريق الأحمر فى النهائى بكره الجمعة مع الفائز من لقاء وادى دجلة مع أصحاب الجياد على نفس الصالة. يذكر أن دورى سيدات الطائرة توقف حاليًا تمهيدًا لمشاركة الأهلي فى بطولة أفريقيا المقرر لها شهر أبريل المقبل.

المصدر : مصر ناين