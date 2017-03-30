أجرى أحمد خيرى، لاعب خط فى منتصف الإنتاج الحربى الحالى والأهلي السابق، جراحة الرباط الصليبى بنجاح منذ قليل، فى أحد المراكز المتخصصة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.

وكان خيرى قد تعرض للإصابة فى مران الإنتاج الحربى، الإثنين الماضى، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب لمدة تقارب الستة شهور.

وتوافد على غرفة خيرى فور خروجه من غرفة العمليات العديد من أصدقائه، كما زاره إبراهيم يحيى لاعب إنبى الذى يتعالج بنفس المستشفى من إصابة وتر اكيليس.

يذكر أن إبراهيم يحيى يرتبط بعلاقة نسب مع خيرى، لاسيما أن الأخير زوج شقيقته.



إبراهيم يحيى



أحمد خيرى بعد العملية



خيرى فى المستشفى



خيرى مع إبراهيم يحيى

المصدر : مصر ناين