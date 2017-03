يعرف النجم العالمى جون ليجاند أنه من أكثر نجوم العالم كشفا عن أفكار جديدة ومميزة تخطف الأنظار نحوه وتنل إعجاب كل عشاق الموسيقى والمعنيين بها، ففاجأ المغنى ذو الـ 38 سنةا ركاب محطة قطار سانت بانكراس الدولية الموجودة فى لندن بوجوده فى منتصف هم.

جون ليجاند فى محطة القطار

فاستخدم جون ليجاند ” البيانو ” للعزف مع تقديم أعداد من الأغنيات للموجودين و منهم ” Ordinary People ” و ” All of Me ” ، فالتف الكثير من الركاب حول النجم الشهير الى أن يلتقطوا معه الصور التذكارية وسجلوا مقاطع الفيديو القصيرة من أجل الاحتفاظ بهذه اللحظات.

و جاءت فكرة جون ليجاند للعزف على البيانو بمحطة القطار كفكرة جديدة للاحتفال بـ ” international Piano Day ” أو يوم البيانو الدولى، وهى الآلة الموسيقية الأقرب لقلب جون.

يذكر أن جون ليجاند قدم أعدادا كبيرا من الأعمال الموسيقية المذهلة التى حققت نجاحا كبيرا فى العالم ومن أبرزها ” CAUGHT UP ” و ” Coming Home ” و ” GOOD MORNING ” و ” Must Be The Way ” و ” Open Your Eyes “، و غيرهم.



النجم العالمى يعزف على البيانو



فى محطة القطار

النجم العالمى



يعزف و يغنى

