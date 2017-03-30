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حبس تشكيل عصابى لسرقة كابلات مشروع إسكان والسيارات فى القليوبية

منوعات
حبس تشكيل عصابى لسرقة كابلات مشروع إسكان والسيارات فى القليوبية

قررت نيابة مركز طوخ، برئاسة المستشار أحمد عبد الله المحامى السنة لنيابات شمال القليوبية، بحبس 6عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتشكيل عصابى لسرقة كابلات مشروع إسكان قها وسرقة سيارات المواطنين من أسفل منازلهم وتقطعها وبيعها.

 

كانت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القليوبية، تمكنت من ضبط 6 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة كابلات مشروع إسكان قها وسرقة السيارات عن طريق توصيل ضفيرة الوزارة من أسفل المنازل.

 

المصدر : مصر ناين

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