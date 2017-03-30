قررت نيابة مركز طوخ، برئاسة المستشار أحمد عبد الله المحامى السنة لنيابات شمال القليوبية، بحبس 6عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتشكيل عصابى لسرقة كابلات مشروع إسكان قها وسرقة سيارات المواطنين من أسفل منازلهم وتقطعها وبيعها.

كانت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القليوبية، تمكنت من ضبط 6 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة كابلات مشروع إسكان قها وسرقة السيارات عن طريق توصيل ضفيرة الوزارة من أسفل المنازل.