شهدالباشمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، نهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم على مستوى المحافظة، والذى تنفذه وزارة الشباب للسنة الرابع على التوالى فى جميع محافظات الجمهورية.

وجمعت المباراة النهائية فريقى مركز شباب سمسطا ومركز شباب الفشن، وأقيمت المباراة باستاد بنى سويف الرياضى فى منتصف حضور مجموعة من مشجعى الفرقتين، وأعداد من القيادات التنفيذية بمحافظة بنى سويف، وقيادات وزارة الشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية دورى مراكز الشباب لكرة القدم والذى يخلق روحا من التنافس بين جميع مراكز الشباب المشاركة للفوز بالبطولة، علاوة على حصد أكبر أعداد من النقاط بمباريات البطولة، والذى يقابله حصول مراكز الشباب المشاركة بالدورى على جوائز مادية دعما للمراكز.

وأشاد الوزير بمستوى الفرق المشاركة بدورى مراكز الشباب فى نسخته الرابعة من جميع المحافظات، مشيرا إلى مواصلة الوزارة فى تنفيذ الدورى كل سنة لما يحققه من نجاحات.

جاء ذلك فى ختام الزيارة الميدانية التى قام بها وزير الشباب والرياضة اليوم للمنشآت الشبابية والرياضية ببنى سويف، والتى بدأها بافتتاح حمام السباحة التدريبى بنادى متحدى الإعاقة، وافتتاح الملاعب المطورة بالمعسكر القومى للشباب، ومركز شباب مدينى بنى سويف، ومركز شباب توقتت، وافتتاح أعمال تطوير استاد بنى سويف الرياضى، والصالة المغطاة.

المصدر : مصر ناين