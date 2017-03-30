



ينشر “اليوم السابع”، فيديو ضبط أعداد من الأسلحة والذخيرة المضبوطة بعد مصرع عناصر خطرة بالمنيا، شكلوا بؤرة إجرامية من خلال ارتكابهم سلسلة جرائم خطف وقتل وسرقات بالإكراه وترويع للآمنين، حيث تم ضبط “7 قطع سلاح نارى و1173 طلقة نارية و45 خزينة سلاح نارى”.

واصدر ت وزارة الداخلية فى بيان لها، إن المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين المنيا وجهت حملة تأمينية مكبرة بالتنسيق مع قطاع مصلحة التأمين السنة بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية، بناحية نزلة البدرمان فى ديرمواس بالمنيا، وذلك عقب تقنين الإجراءات التأمينية، حيث تم استهداف “تامر ح.ع” عاطل، محكوم عليه فى 7 قضايا ” سلاح – استعراض قوة وسرقة – قتل عمد – مقاومة سلطات – سرقة منقولات ” وصادر ضده حكم بالسجن 73 سنة و6 شهور، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 5 قضايا “سلاح – مقاومة سلطات – شروع فى قتل – قتل عمد”، و”صدام ح.ع” مزراع، محكوم عليه فى قضيتين “قتل عمد” بالسجن لمدة 50 سنة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا “مقاومة سلطات- إطلاق أعيرة نارية – استعراض قوة ” و “حسن م.ع” سن 21، مزارع، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 7 قضايا ” سلاح – مقاومة سلطات – قتل عمد “، و”علاء ش.ع” عاطل، أثناء استقلالهم إحدى السيارات ولدى استشعارهم بالقوات لاذوا بالهرب بالأماكن المتاخمة بالدروب والمدقات الجبلية بالمنطقة وأطلقوا وابلا من الأعيرة اللهيب ية تجاه القوات التى بادلتهم إطلاق الرصاص.

وأسفرت المواجهات المسلحة عن مصرع العناصر الإجرامية، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على ” 5 بنادق آلية – 2 طبنجة – 1173 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 45 خزينة”.

المصدر : مصر ناين