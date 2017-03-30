تأخذ سامسونج منافستها مع أبل على محمل الجد، فهم أكبر شركتين فى عالم صناعة الهواتف الذكية فى العالم، والجميع يرى تلك المنافسة بشكل واضح، واصدر أحد المديرين السابقين بشركة سامسونج لموقع “ماشابل” الأمريكى، أن جلاكسى S8أحدث هاتف للشركة الكورية الجنوبية، موجه بشكل أساسى لمنافسة أبل.

إذ اصدر جايون كيم، نائب الرئيس السابق لتخطيط المنتجات العالمية، أن هاتف جلاكسى S8، والذى يحمل الاسم الرمزى “dream“، استغرق تصنيعه ثلاث سنوات، وكلمة “حلم” التى أطلقتها الشركة على الهاتف لها معنى مزدوج من وجه نظر “كيم” ، فهاتف جلاكسى S8 كان ينظر إليه على أنه “حلم للتغلب على أبل”.

وعلق مشبه و سامسونج على هذه التصريحات واصدر وا إنه يمكن لأى شخص تفسير كلمة “dream” بالشكل الذى يراه مناسب له.

ويذكر أن أبل لن تطلق هاتفها الجديد قبل شهر سبتمبر القادم، وهو ما يعنى أن سامسونج لديها فرصة كافية للترويج لهاتف جلاكسى s8 الجديد.

المصدر : مصر ناين