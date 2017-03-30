حث الفاتيكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس على الإنصات إلى “الأصوات المعارضة” وإعادة النظر في موقفه بشأن تغير المناخ محذرا من أن الولايات المتحدة تجازف بخسارة ريادتها في حماية البيئة لصالح الصين.

وجعل البابا فرنسيس الدفاع عن البيئة ركيزة أساسية لولايته ويدعم بقوة الرأى العلمى القائل إن ارتفاع درجة حرارة الأرض ناجم في أغلبه عن النشاط البشرى.

وعندما سئل عن الأمر التنفيذى الذي أصدره ترامب بإلغاء قواعد تنظيمية صدرت في عهد سلفه باراك أوباما بشأن التغير المناخي والهجرة اصدر الكردينال بيتر توركسون مسؤول البيئة والهجرة والتنمية لدى الفاتيكان “هذا تحد لنا.”

واصدر “لحسن الحظ في الولايات المتحدة توجد أصوات معارضة.. أناس يعارضون مواقف ترامب.”

وأيد البابا والفاتيكان الذي له علاقات دبلوماسية بأكثر من 180 دولة ويحظى بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة اتفاقية باريس للمناخ لسنة 2015 بهدف كبح ارتفاع درجة حرارة الأرض.

واصدر توركسون “نحن ككنيسة يحدونا الأمل في تغير (مواقف ترامب).”

وبعد توقيع ترامب على الأمر التنفيذى يوم الثلاثاء وفاء لتعهد خلال حملته الانتخابية بتعزيز صناعة الفحم في الولايات المتحدة تكاتفت دول بقيادة الصين والاتحاد الأوروبي لدعم اتفاق باريس الذي هدد ترامب بالتخلي عنه هو الآخر.

وأصبحت الصين، التي عارضت في الماضي محاولات من قبل حكومات أجنبية للحد من انبعاثات الكربون، مؤيدا قويا لجهود وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض.

المصدر : مصر ناين