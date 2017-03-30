أعلنالباشمهندس أحمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه قد صدر قرار من لجنة المبيدات بوزارة الزراعة بتقييد استخدام مبيدات غاز الفوسفين “مركب فوسفيد الألومونيوم، فوسفيد الماغنسيوم، الفوسفين” المستخدم فى حفظ الغلال بالصوامع على أن يكون استخدامه بواسطة المختصين بالصوامع والمخازن ويحذر تداوله مع الأفراد اعتبارا من الموسم المقبل.

وأضافالباشمهندس باسم وفائى رئيس الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة فى بيان أنه يأتى ذلك نظراً لصعوبة آثاره السامة على الإنسان إذا استخدم بطريقة غير سليمة، لافتا إلى أنه تم التأكيد على رؤساء الأقسام بالمراكز بتوعية التجار والمزارعين بالطريقة السليمة لاستخدام المبيد لتدارك الآثار السلبية وكذلك للحد من استخدامه.

المصدر : مصر ناين