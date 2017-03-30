شب حريق هائل بمخزن مصنع للملابس الجاهزة، وأتت ألسنة النيران على كمية من خامات الإنتاج، وسيطرت 3 سيارات إطفاء على ألسنة الحريق دون ثمة أى إصابات أو خسائر بشرية بشبرا الخيمة حى غرب بمحافظة القليوبية.

تلقى العميد عماد عياد مدير الحماية المدنية بمديرية تأمين القليوبية إخطارا من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة، وهرعت 3 سيارات إطفاء برئاسة العميد عماد عياد إلى مكان الحريق وتمكن النقيب كردى محمود من قوات الحماية المدنية والقوة المرافقة من السيطرة على الحريق.

انتقل الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة شبرا الخيمة والمهندس على هميمى رئيس حى غرب شبرا الخيمة لمعاينة الحريق، وبالفحص تبين أن حريقا شب فى مصنع للملابس بشبرا الخيمة بالطابق الأرضى بمخزن الخامات مساحة 100 متر تقريبا، وتم إخماد النيران وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة السنةة لتتولى التحقيقات.