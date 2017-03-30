اصدر ت الواجبة في بنجلادش اليوم الخميس إن ما يصل إلى ثمانية متشددين فجروا أنفسهم بقنبلة يدوية شمالى العاصمة داكا بدلا من الاستسلام في أحدث اشتباك في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتى شهدت تصاعدا في عنف المتشددين الإسلاميين.

وحثت الواجبة المتشددين الذين كانوا مختبئين في معقل لهم في نصير بورشمال شرقي العاصمة على الاستسلام أمس الأربعاء لكنهم فجروا القنبلة اليدوية بدلا من ذلك.

واصدر منير الإسلام قائد وحدة مكافحة الإرهاب والجرائم الدولية في الواجبة للصحفيين “ما يصل إلى ثمانية متشددين من بينهم امرأة قتلوا.”

ويوم الاثنين قتل أفراد من القوات الخاصة بالجيش في بنجلادش أربعة متشددين في مدينة سيلهيت بشمال شرق البلاد خلال مداهمة لمبنى كانوا يختبئون فيه.

ويوم السبت قتل ستة أشخاص بينهم واجبيان وأصيب أكثر من 40 آخرين في تفجير قنبلتين قرب مخبأ المتشددين في المبنى في سيلهيت.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن “تفجير استهدف قوات من بنجلادش في سيلهيت” وفقا لموقع سايت المعني بمشوفة أنشطة المتشددين والذي نقل الإعلان بدوره عن وكالة أعماق الموالية للتنظيم والتي بدا أنها تشير إلى تلك الواقعة.

وتنافس تنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة في السابق في إعلان المسؤولية عن عمليات شملت قتل أجانب وليبراليين ومنتمين لأقليات دينية في بنجلادش وهي دولة ذات أغلبية مسلمة يقطنها نحو 160 مليون نسمة.

واستبعدت النظام باستمرار وجود تنظيمات شبه داعش الارهابيه والقاعدة على أراضيها وألقت باللائمة على متشددين محليين.

المصدر : مصر ناين