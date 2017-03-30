قررت الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران الإماراتية إعارة بعض ركابهما مؤسسات كمبيوتر محمولة ومؤسسات لوحية لاستخدامها على رحلاتهما المتجهة إلى الولايات المتحدة بعد الحظر الأمريكى الجديد على اصطحاب المسافرين لأجهزتهم على متن الطائرات المتجهة للولايات المتحدة.

وفى 25 مارس فرضت السلطات الأمريكية حظرا على اصطحاب المسافرين للمؤسسات الإلكترونية الأكبر من الهاتف المحمول على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة انطلاقا من عشرة مطارات فى الشرق الأفى منتصف وشمال أفريقيا وتركيا وبما يشمل قطر والإمارات العربية المتحدة.

واصدر ت الخطوط القطرية اليوم الخميس إنها ستوفر مؤسسات الكمبيوتر المحمولة مجانا لمسافرى درجة رجال الأعمال على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة بدءا من الأسبوع المقبل.

واصدر ت شركة الطيران التى تتخذ من الدوحة مقرا فى بيان إن مسافرى درجة رجال الأعمال سيحصلون على مؤسسات الكمبيوتر المحمولة قبل صعودهم إلى متن الطائرة مباشرة حيث سيستطعيون أيضا تسليم أجهزتهم لتخزينها مع الأمتعة الخاضعة للتفتيش.

واصدر الرئيس التنفيذى للشركة أكبر الباكر إن هذه الخدمة تسمح لشركة الطيران بتوفير إمكانية ممارسة الأعمال كالمعتاد رغم القيود.

وعلى نفس المنوال بعثت الاتحاد للطيران رسائل إلكترونية إلى أعضاء برنامج المسافر الدائم، الثلاثاء، أطلعت عليها رويترز تعلن فيها أنها ستعيرهم مؤسسات كمبيوتر لوحية وستقدم خدمة الإنترنت اللاسلكى غير المحدودة لمسافرى درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

كانت شركة الطيران التى تتخذ من أبوظبى مقرا اصدر ت فى وقت سابق إن المسافرين يمكنهم تسليم المؤسسات المحظورة عند البوابة كى يستخدمونها لأطول فترة ممكنة.

ونقلت بلومبرج عن رئيس طيران الإمارات تيم كلارك قوله يوم الاثنين إن الشركة تدرس إعارة المؤسسات للمسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة.

وكانت شركة الطيران هى أولى الناقلات الخليجية الكبرى التى تقول إن مسافريها يمكنهم تسليم المؤسسات قبل الصعود إلى متن الطائرة مباشرة.

وفُرضت هذه القواعد بعد تقارير بأن جماعات مسلحة تريد تهريب متفجرات داخل مؤسسات إلكترونية. وتنص القواعد الجديدة على أن الإلكترونيات الأكبر حجما من الهاتف المحمول يجب تخزينها مع الأمتعة الخاضعة للتفتيش على رحلات الركاب المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وحذر خبراء بالقطاع من أن الحظر قد يضعف إقبال المسافرين على شركات الطيران الخليجية فى الرحلات المتجهة للولايات المتحدة.

وتعتمد شركات الطيران الخليجية على مسافرى درجة رجال الأعمال الذين يتوقفون فى أماكن شبه دبى والدوحة خلال رحلاتهم الطويلة وينذر الحظر بدفع الركاب إلى السفر على رحلات شركات الطيران التى لا تشملها القيود الجديدة.

واصدر الباكر يوم الاثنين إن من السابق لأوانه تحديد ما إن كان هناك أثر على الطلب.

واصدر ت طيران الإمارات إن معدلات الحجز على الرحلات الأمريكية انخفضت 35% بعد الحظر الأول على السفر الذى فرضه الرئيس دونالد ترامب والذى كان شبه حظر الإلكترونيات ينطبق فقط على دول ذات أغلبية مسلمة.

المصدر : مصر ناين