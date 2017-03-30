تلقى ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من ملك الأردن عبد الله الثانى بن الحسين، تبادلا خلاله وجهات النظر حول المستجدات والأحدث الراهنة على المستويين الإقليمى والدولي.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم الخميس، أن الجانبين استعرضا أيضا -خلال الاتصال- العلاقات الوثيقة التى تجمع البلدين فى مختلف المجالات، فى ظل ما يربطهما من روابط تاريخية متينة، وحرص مشترك من قيادتى البلدين على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين .



كما أوضح الجانبان عن اعتزازهما الكبير بمتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والمستويات المتقدمة التى وصلت إليها فى شتى المجالات.

المصدر : مصر ناين