نشبت مشاحرة بالشوم والعصا بين عائلتين، مساء اليوم الخميس، ل خلافات على بيع قطة أرض بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وانتقلت المؤسسات التأمينية إلى موقع المشاجرة.

كانت المؤسسات التأمينية تلقت بلاغًا يفيد نشوب مشاحرة بين عائلتين بالشوم والعصا ل الخلاف على قطعة أرض بمدينة أبوتشت وتم فرض كردون تأمينى بين العائلتين، وكشفت التحريات الأولية أن أسباب المشاجرة قيام صاحب الأرض ببيعها مرتين لأشخاص مختلفين.

جار تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا، لتتولى النيابة التحقيق فى الواقعة .



مشاجرة بين عائلتين ل خلاف على قطعة أرض



مشاجره بين عائلتين ل خلاف على قطعة أرض



تجمهر أفراد العائلتين ل خلاف على قطعة ارض



مشاجرة على نزاع على قطعة أرض

المصدر : مصر ناين