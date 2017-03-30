أجري اللواء خالد أبو الفتوح مدير امن المنوفية، جولة مفاجئة بمدينة شبين الكوم تفقد خلالها الخدمات التأمينية والمرورية ، ثم توجه لإدارة المرور لمشوفة سير العمل بها وقام بعقد لقاء في نهاية الدورة الثلاثون مع الأفراد والسنةلين المدنيين بدورة تنمية مهارات الأفراد والسنةلين المدنيين في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وذلك فى حضور قيادات المديرية وفى بداية اللقاء تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجبة والجيش ممن ضحوا بأرواحهم في سبيل تحقيق التأمين والاستقرار لهذا الوطن ،ثم قام بتسليم شهادات الدورة وتكريم الأوائل والمتميزين وبعد ذلك اجتمع مع الافراد العسكريين ووجه بضرورة العمل بجدية ومراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وشدة بملاحظة الحالة واليقظة التامه وتطبيق القانون بكل حزم وحسم مع مراعاة قواعد حقوق الانسان وحسن مسنةلة المواطنين واستمع لأسئلتهم واستفساراتهم