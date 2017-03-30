أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن غالبية 146 مهاجرا اعتبروا مفقودين جراء غرق مركب قبالة ليبيا وفق شهادة ناج جامبى الأربعاء، وصلوا سالمين إلى صقلية الخميس.

وتمكنت سفينة انسانية ألمانية من انقاذ 140 من هؤلاء المهاجرين الذين كانوا يستقلون المركب، لكن الشاب الجامبى الذى نقل شبه فاقد الوعى إلى سفينة أخرى تمهيدا لنقله إلى جزيرة لامبيدوزا، لم يدرك ذلك.

وأكد المهاجرون الذين وصلوا إلى صقلية أن المركب كان يقل 147 شخصا حين أبحر الإثنين من ليبيا. وقد عثر على جثة مهاجر ولا يزال خمسة أخرون مفقودين بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

المصدر : مصر ناين