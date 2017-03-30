ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجتماع مجلس تنفيذى المحافظة، اليوم الخميس، بحضور اللواء أحمد عبد الغفار مدير تأمين المحافظة واللواء أشرف شاش سكرتير سنة المحافظة وجميع جهاز المحافظة التنفيذى.

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ أعدادا من التوجيهات كان منها استكمال المشروعات الجارى تنفيذها ووضع خطة وقتية محددة للانتهاء من التنفيذ على أن يتم عرض المعوقات لتذليلها أول بأول وكذلك التوسع فى القوافل الدعوية لنشر الفكر السليم الفى منتصف ى المعتدل لمحاربة التطرف والإرهاب.

كما وجه المحافظ فى بيان له بحصر جميع الأصول والمنشآت والوحدات السكنية الشوفة للمحافظة وتعظيم الاستفادة منها وعرض جميع التعديات على أرض الدولة بالمحافظة بواسطة جوجل إيرث لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتنظيم وإقامة معارض دائمة لتسويق منتجات المحافظة من الحرف البيئية واليدوية بالأندية الكبرى وعرض تقرير كامل عن مركز الصيانة الشوف للمحافظة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منة ودراسة وعرض كيفية الاستفادة من مبنى المحكمة القديم والتأكيد على توفير ملح اليود بالمحافظة وتوصيل عدادات الإنارة والمياه للأسر الأكثر فقرا على نفقة الجمعيات الخيرية، تحت إشراف مديرية التضامن بالمحافظة حصر جميع المتميزين من أبناء المحافظه فى شتى المجالات وتكريمهم خلال احتفالات عيد المحافظة القومى.