أكد وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة، اليوم الخميس، أن اجتماع المجلس الوزارى الخليجى بالعاصمة السعودية الرياض يهدف إلى الجرى وراء لتطوير آليات تنسيق ‏المواقف.

جاء ذلك فى افتتاح أعمال اجتماع الدورة الـ14 للمجلس الوزارى لمجلس التعاون لدول الخليج العربى بالعاصمة السعودية الرياض.

واصدر وزير خارجية البحرين ورئيس الدورة الحالية للمجلس “إننا نجتمع اليوم‏ لمواصلة مسيرتنا ‏المباركة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات فى عملنا الخليجى المشترك”.

وأظهر أن الاجتماع يأتى التزاما بالتوجيهات الحكيمة والمباركة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشوفة قرارات المجلس الاعلى لمجلس التعاون فى دورته السابعة والثلاثين ‏التى استضافتها مملكة البحرين فى شهر ديسمبر الماضى.

وذكر أن الاجتماع يجرى وراء لتطوير العلاقات بين دول المجلس والدول والمجموعات الإقليمية الصديقة وآليات تنسيق ‏المواقف وتبادل وجهات النظر حول أهم قضايا المنطقة وسبل إرساء التأمين والاستقرار فيها.

وأكد الشيخ خالد أن “رسوخ ‏وقوة موقف دول المجلس فى مواجهة التحديات والتهديدات المحيطة بها أيا كان مصدرها وجهودها الدؤوبة وخطواتها الصنف ية فى بناء قدراتها الذاتية وتعزيز سلامة الجبهة الداخلية ‏فى إطار استراتيجيتها التأمينية الدفاعية لهو تأكيد على المصير المشترك والمصالح العليا التى نؤمن بها ونعمل بكل جد لتحقيقها والحفاظ عليها”.

ولفت ألى أن “ذلك يجسد أروع صور التلاحم وأسمى صور التعاون فى مواجهة ما نتعرض له جميعا من تحديات وتهديدات” سائلا المولى أن “يوفقنا جميعا فيما نحن بصدد إنجازه بالتوثيق والتكامل بمختلف المجالات بما يعود على مواطنينا بخير والمنفعة ويحقق طموحاتهم نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا”.

المصدر : مصر ناين