حذر وزير الخارجية الألمانى الخميس من أن الاتحاد الأوروبى “لن يتساهل ماليا مع بريطانيا” فى مفاوضات بريكست، فى اشارة ضمنية إلى المساهمة المحدودة للندن فى الموازنة الأوروبية والتى كانت توصلت اليها رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر.

واصدر سيغمار غابرييل فى جلسة فى مجلس النواب الألمانى بكرهة بدء الية خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية أن “المفاوضات لن تكون سهلة بالتاكيد بالنسبة إلى الجانبين“.

وأكد ان الدول ال27 ستكون حازمة وستجرى وراء إلى الحفاظ على المصالح الاجتماعية والإقتصادية لمواطنيها والمؤسسات الأوروبية.

واضاف “حول كل ذلك، لن يتم التساهل ماليا مع بريطانيا” فى اشارة الى تنازل تاريخى سبق أن حصلت عليه لندن من بروكسل.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر خاضت فى 1984 مفاوضات شاقة من اجل مساهمة محدودة لبريطانيا فى الموازنة الأوروبية بحجة أنها تحصد أقل قدر من الفوائد من السياسة الزراعية المشتركة.

وأضاف غابرييل امام النواب “مهما كانت العلاقات الاقتصادية مهمة، يجب أولا ضمان الوضع القانونى ومصالح مواطنات ومواطنى أوروبا فى بريطانيا“.

وكانت المستشارة انغيلا ميركل اعتبرت الأربعاء ان المفاوضات حول مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى لا يمكن ان تبدأ الا بعد انجاز المفاوضات حول شروط بريكست، رافضة مطالبة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى باجراء مباحثات متوازية.

وفى باريس، أكد الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند ونظيره الألمانى الجديد فرانك فالتر شتاينماير الخميس ضرورة أن “تسير (فرنسا والمانيا) يدا بيد” لبناء “أوروبا المستقبل” بعد بريكست والتصدى معا للقومية والتطرف.

المصدر : مصر ناين