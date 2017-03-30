استقبلالباشمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عضو مجلس النواب، فى مكتبه.

وسلم مرتضى منصور دعوة افتتاح منشآت نادى الزمالك الجديدة المقررة لها يوم الجمعة الموافق 7 من أبريل المقبل لرئيس مجلس الوزراء.

ووافق رئيس الوزراء على إنهاء بعض المشاكل الخاصة بنادى الزمالك، وأعداد من المشروعات الخاصة بدائرة مركز وبندر ميت غمر التى يشبه ها مرتضى منصور فى البرلمان.



رئيس الوزراء يستقبل مرتضى منصور

المصدر : مصر ناين