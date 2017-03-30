أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موعد زيارة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى إلى موسكو سيكون فى نهاية شهر إبريل المقبل.



واصدر ت الوزارة بعد الجولة الـ13 للحوار الثنائى بين موسكو وطوكيو -فى بيان أوردته وكالة أنباء “تاس”الروسية- “كشف الجانبان سبل مواصلة تطوير الحوار السياسى والتعاون التجارى والاقتصادى والاتصالات البرلمانية والعلاقات الثقافية والإنسانية بين موسكو وطوكيو، وذلك فى سياق التحضير لزيارة آبى لروسيا المقررة فى العشرة أيام الأخيرة من شهر أبريل المقبل.



وبدأت الجولة الثالثة عشرة للحوار الاستراتيجى بين روسيا واليابان، اليوم الخميس، فى طوكيو، ويترأس الوفد الروسى النائب الأول لوزير الخارجية الروسى فلاديمير تيتوف، ويذكر أن التنسيق للحوار الاستراتيجى بين البلدين بدأ، فى يناير 2007، وتم عقد اللقاء فى إطار الحوار الاستراتيجى من خلال جولة أو جولتين فى السنة، وكانت الجولة الحادية عشرة، فى فبراير سنة 2013، هى الأخيرة، قبل الإعلان عن استئنافها، فى أكتوبر من السنة الماضي.

المصدر : مصر ناين