تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع فى مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة الحوامدية، وذلك بعدما انتقلت سيارات الإطفاء الى مكان الحريق، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارًا من غرفة النجدة، يفيد اندلاع حريق بمخزن قطع غيار سيارات فى الحوامدية، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون تأمينى، ومنع امتداد النيران لباقى المجاورات وتم إخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة.

المصدر : مصر ناين