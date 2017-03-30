اصدر عبد اللطيف الزيانى الأمين السنة لمجلس دول التعاون الخليجى، إن الأولوية بشأن اليمن إعادة المفاوضات السياسية للوصول إلى حل سلمى والتركيز على العمل الإنسانى.

ودعا الأمين السنة لمجلس دول التعاون الخليجى، خلال مؤتمر صحفى فى ختام اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين، لمواصلة الجهود لتعزيز التعاون والتكامل بين دول الخليج، مشيرًا إلى أنه تم كشف الجهود لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية.

وشوف الزيانة: “كشفنا فى رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن العمل الخليجى المشترك”.

المصدر : مصر ناين